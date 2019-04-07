Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может быть дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбления матери арбитра в время матча 31-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", передает Marca.

Отмечается, что 28-й минуте Коста получил красную карточку за оскорбительные слова. За это он был удален с поля. Футболисту грозит за это четырехматчевая дисквалификация, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также форвард может получить отстранение еще на четыре игры, так как в протоколе арбитр указал, что после удаления Коста хватал его за руки, чтобы он не показывал желтые карточки игрокам "Атлетико" Хосе Хименесу и Диего Годину.

В матче 31-го тура Примеры каталонский клуб одержал победу над мадридским "Атлетико" со счетом 2:0.