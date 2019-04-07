Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что его подопечным в текущем сезоне не стоит рассчитывать на завоеванные титулы. Такое мнение он выразил после победного матча чемпионата Испании против "Эйбара" (2:1), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Нам было тяжело, но мы должны поздравить всех игроков - они боролись до конца, - приводит слова французского специалиста Спорт24.Ru со ссылкой на журналиста Дермота Корригана. - Они смогли объединиться, помогали друг другу на поле и изменили ход встречи. Однако сложно играть, зная, что ни на что не претендуешь. Мы знаем, что в этом сезоне ничего не выиграем".

Напомним, что в чемпионате Испании "Реал" занимает третье место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 13 очков. В Лиге чемпионов "Королевский клуб" вылетел на стадии 1/8 финала, уступив по итогам двух матчей "Аяксу". Кубок Испании мадридцы покинули на стадии полуфинала, пропустив в финал "Барселону".