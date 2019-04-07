Шестеро дзюдоистов Азербайджана выступили в третий день Гран-при Антальи.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport, Турал Сафгулиев (90 кг) начал с победы над Лоренцо Ригано (Италия), после чего уступил Хусену Халмурзаеву (Россия).

В весе до 100 кг Эльмар Гасымов (100 кг) одолел Аловиддина Журакулова (Узбекистан), Саиджахола Саидова (Тукрменистан), но в четвертьфинале уступил Рафаэлю Бузакарини (Бразилия). В утешительной схватке Эльмар одолел своего товарища по команде Зелима Коцоева, который прошел Коффи Кобена (Кот-д'Ивуар), Матиаса Мадсена (Дания), но в четвертьфинале проиграл Томе Никифорову (Бельгия). В схватке за бронзу Эльмар одержал победу над Рамаданом Дервишем (Египет).

В категории +100 кг Ушанги Кокаури одолел Шенг-Мин Чена (Тайвань), Мирчу Кроториу (Румыния) и Антона Кривобокова (Россия), выйдя в полуфинал. Здесь он проиграл Левани Матиашвили (Грузия), а затем уступил бронзу в поединке против олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека (Чехия).



Рустам Коцоев (+100 кг) начал с победы над Алишером Юсуповым (Узбекистан), но далее потерпел поражение от Владута Симонеску (Румыния).



Ирина Киндзерская (+78 кг) прошла Номинзул Дамбадаржа (Монголия), Раз Хершко (Израиль) и Ксению Чибисову (Россия), а в финале одолела Беатрис Соузу (Бразилия).

Таким образом, в копилке сборной Азербайджана - 4 медали. Ранее серебро взял Рустам Оруджев (73 кг), бронзу - Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).