Полуфинальный матч футбольного чемпионата бразильского штата Гояс между "Атлетико Гойяниенсе" и "Вила-Нова" завершился массовой дракой. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте globoesportecom.

После финального свистка на поле произошла потасовка с участием футболистов и представителей тренерских штабов обеих команд. Полиции удалось прекратить беспорядки только после применения слезоточивого газа. От него пострадали несколько игроков и болельщиков, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Встреча завершилась победой "Атлетико Гойяниенсе" со счетом 1:0. В финале команда сыграет с "Гойяс".

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