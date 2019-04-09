Полицейские разогнали устроивших массовую драку футболистов слезоточивым газом - ВИДЕО
9 апреля 2019 16:37 255
Полуфинальный матч футбольного чемпионата бразильского штата Гояс между "Атлетико Гойяниенсе" и "Вила-Нова" завершился массовой дракой. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте globoesportecom.
После финального свистка на поле произошла потасовка с участием футболистов и представителей тренерских штабов обеих команд. Полиции удалось прекратить беспорядки только после применения слезоточивого газа. От него пострадали несколько игроков и болельщиков, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Встреча завершилась победой "Атлетико Гойяниенсе" со счетом 1:0. В финале команда сыграет с "Гойяс".
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