Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в партии заключительного, 9-го тура Мемориала Гашимова. Соревнования завершились в азербайджанском Шамкире. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также в заключительном туре россиянин Александр Грищук уступил черным цветом норвежцу Магнусу Карлсену, который в понедельник досрочно стал победителем турнира. Китаец Дин Лижэнь и Аниш Гири (Нидерланды) разошлись миром, Давид Навара (Чехия) и Теймур Раджабов (Азербайджан) не смогли выявить победителя, а партия между Вишванатаном Анандом (Индия) и Веселином Топаловым (Болгария) также завершилась вничью.

Чемпион мира Карлсен набрал 9 очков, второе место занял Дин Лижэнь, третье - Карякин (оба - по 5). Грищук стал четвертым (4,5). Далее места расположились следующим образом: 5. Ананд, 6. Раджабов (оба - по 4,5), 7. Топалов, 8. Навара (оба - по 4), 9. Мамедьяров (3,5), 10. Гири (3).

Турнир проводился в Шамкире в шестой раз, соревнования посвящены памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Карлсен в четвертый раз стал победителем турнира (2008, 2014, 2015, 2019), дважды выигрывал Мамедьяров. Карякин в прошлом году также занял третье место.