Азербайджанский борец стал 3-х кратным чемпионом Европы
9 апреля 2019 21:49 255
Азербайджанский борец Гаджи Алиев завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по борьбе (весовая категория 65 кг) в столице Румынии Бухаресте, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, передает Day.Az.
Алиев стартовал победой на спортсменом из Беларуси, затем победил армянского борца. В 1/4 финала азербайджанский борец победил спортсмена из России, а в полуфинале - Молдовы.
В финале Чемпионата Европы Алиев оказался сильнее турецкого борца.
Отметим, что Гаджи Алиев до победы в этом финале являлся 3-х кратных чемпионом мира и 2-х кратным чемпионом Европы по борьбе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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