Актер из «Игры престолов» в пятый раз стал самым сильным человеком Европы
Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, исполняющий роль Григора Горы Клигана в сериале "Игра престолов", в пятый раз был признан самым сильным человеком в Европе. Об этом сообщает издание The Independent.
Бьернссон 10 раз поднял 348 килограммов и одержал победу на соревнованиях в британском городе Лидс. "Сильнейший человек Европы в пятый раз! Я так признателен замечательным людям, находящимся рядом со мной! Это сборная Исландии, детка!" - сказал он и поблагодарил членов семьи, жену и друзей за поддержку.
Однако в этот раз Бьернссон не побил свой собственный рекорд. В марте 2019 года ему удалось поднять 474 килограмма и получить 72 тысячи долларов из рук Арнольда Шварцнеггера.
Также в феврале спортсмен снялся в рекламном ролике, приуроченном ко Дню святого Валентина, и зачитал любовные письма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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