Футболист влетел головой в стоявший рядом с футбольным полем столб - ВИДЕО
10 апреля 2019 13:59 79
23-летний футболист эмиратского клуба "Аль-Джазир" Ахмед Рабия во время товарищеского матча с командой "Эмирейтс" получил серьезную травму головы. Во время борьбы за мяч спортсмен вылетел за пределы поля и врезался головой в стоявший рядом столб, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Пострадавший футболист был срочно госпитализировали в клинику в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день его состояние улучшилось.
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