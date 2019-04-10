23-летний футболист эмиратского клуба "Аль-Джазир" Ахмед Рабия во время товарищеского матча с командой "Эмирейтс" получил серьезную травму головы. Во время борьбы за мяч спортсмен вылетел за пределы поля и врезался головой в стоявший рядом столб, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Пострадавший футболист был срочно госпитализировали в клинику в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день его состояние улучшилось.

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