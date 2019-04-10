Сын Кемаледдина Гейдарова подал в отставку
10 апреля 2019 15:28 263
Сегодня президент спортивного клуба "Габала" Тале Гейдаров подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo.az, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Тале Гейдаров был президентом клуба с 2006 года.
Отметим, что Тале Гейдаров - сын министра по чрезвычайным ситуациям Кемаледдина Гейдарова.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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