Сегодня президент спортивного клуба "Габала" Тале Гейдаров подал в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на qaynarinfo.az, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Тале Гейдаров был президентом клуба с 2006 года.

Отметим, что Тале Гейдаров - сын министра по чрезвычайным ситуациям Кемаледдина Гейдарова.