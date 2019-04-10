В Центре Гейдара Алиева города Шамкир состоялось торжественное закрытие шестого супертурнира по шахматам Shamkir Chess, посвященное памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова. Как передает Day.Az. об этом сообщили Trend организаторы.

Выступившие вице-президент FIDE и Федерации шахмат Азербайджана (AŞF), глава оргкомитета Shamkir Chess 2019 Махир Мамедов, глава Исполнительной власти Алимпаша Мамедов, заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, вице-президент AŞF Фаиг Гасанов, брат Вугара Гашимова Сархан рассказали, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта, отметили высокий уровень проведения соревнования, который вызвал большой интерес зарубежных СМИ.

Мероприятие продолжилось азербайджанской чайной церемонией - выступлением танцевального коллектива "Çayçı". Состоялось выступление народного артиста Азербайджана Самира Джафарова.

Победителю Shamkir Chess 2019, лидеру мирового рейтинга, обладателю шахматной короны Магнусу Карлсену (Норвегия) в четвертый раз был вручен кубок. Ранее он становился победителем 2014, 2015 и 2018 годах. Еще два раза, в 2016 и 2017 годах, победу праздновал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Приз от Академии Вугара Гашимова "За справедливую игру" также был вручен Магнусу Карлсену. "За вклад в проведение турнира" был удостоин вице-президент AŞF Фаиг Гасанов.

Напомним, что в Мемориале Вугара Гашимова (турнир XXII категории) приняли участие сильнейшие шахматисты мира. Итоговая турнирная таблица: Магнус Карлсен (Норвегия) - 7, Динг Лирен (Китай) и Сергей Карякин (Россия) - по 5, Александр Грищук (Россия), Вишвианатан Ананд (Индия), Теймур Раджабов (Азербайджан) - 4,5, Давид Навара (Чехия), Веселин Топалов (Болгария) - 4, Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - 3,5, Аниш Гири (Нидерланды) - 3 очка.

Турнир организован при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.