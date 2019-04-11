"Манчестер Юнайтед" пустил кровь Месси, но проиграл "Барсе" в 1/4 финала ЛЧ - ВИДЕО
Главная афиша игрового дня в Лиге чемпионов - "Манчестер Юнайтед" против "Барселоны". Матч с первых минут начал оправдывать возложенные на него ожидания. Каталонская команда открыла счёт уже на 12-й минуте матча: Месси здорово развернулся в штрафной и филигранно навесил на Луиса Суареса, который пробил в дальний угол. Мяч во время полёта коснулся защитника Люка Шоу, и гол - вернее, автогол - записали именно на британца. Судьям пришлось посмотреть видеоповтор, и система VAR помогла понять, что офсайда во время взятия ворот не было, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
"Манчестер Юнайтед" стал играть агрессивнее и много бил. Причём не только по воротам, но и по соперникам. Досталось даже самому Лео Месси. Во время очередного контакта защитник Крис Смоллинг разбил аргентинцу нос, капитану "Барсы" потребовалась помощь врачей, но матч он продолжил.
Забить мяч в чужие ворота "Манчестер Юнайтед" так и не смог, потерпев домашнее поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Удастся ли подопечным Уле Гуннара Сульшера сотворить очередной камбэк в плей-офф главного клубного футбольного турнира Европы? Ответ станет известен 16 апреля.
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- Лига чемпионов, 1/4 финала.
- "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" - 0:1.
- Гол: Шоу 12' (автогол, 0:1).
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