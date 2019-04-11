Аякс принимал Ювентус в первом матче 1/4 Лиги чемпионов. Поединок завершился вничью, но в памяти мальчика-маскота этот матч останется навсегда, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.

Ребенок стоял рядом с нападающим Ювентуса Криштиану Роналду и во время исполнения гимна Лиги чемпионов решил обернуться, чтобы посмотреть на португальскую звезду. Криштиану заметил ребенка и ответил ему взаимностью, а еще улыбнулся и погладил по голове.

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