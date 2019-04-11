Криштиану Роналду в матче с "Аяксом" забил 125-й гол в Лиге чемпионов - и не всем на трибунах это понравилось. В форварда "Ювентуса" бросили стакан с пивом, когда он побежал праздновать с одноклубниками. После этого в португальца полетело еще несколько пластиковых стаканов, передает Day.Az со ссылкой на sportmail.ru.

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