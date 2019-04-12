Хоккеист НХЛ забросил шайбу ртом и лишился зубов - ВИДЕО
12 апреля 2019 09:27 223
Канадский хоккеист пожертвовал зубами ради победы в матче. Джо Павелски открыл счет в первом матче за Кубок Стэнли ртом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как и положено настоящему хоккеисту, Павелски даже не жаловался. Ушел в раздевалку, и вернулся во втором периоде с защитой на лицо. А пока сидел на скамейке, пересчитал оставшиеся зубы.
"Сан-Хосе Шаркс", за который выступает Павелски, сумел переиграть "Вегас Голден Найтс" со счетом 5:2 в первом матче серии.
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