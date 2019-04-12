Вице-президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана, председатель дисциплинарной комиссии, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы, кавалер орденов "Слава" и "Прогресс", заслуженный мастер спорта по парадзюдо Ильхам Закиев встретился с членами национальной сборной в рамках подготовки к İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе НПКА.

На встрече вместе с главным тренером мужской сборной Ибрагимом Ибрагимовым и женской команды Рамином Ибрагимовым были обсуждены вопросы подготовки и успешного выступления на соревновании. С 14 апреля паралимпийцы проведут учебно-тренировочный сбор в городе Гёй-гёль.

Напомним, что Гран-при по парадзюдо İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019 впервые пройдет в Баку 13-14 мая, В соревновании примут участие 375 представителей (280 парадзюдоистов) из 36 стран. Участникам Гран-при появится возможность завоевать лицензионные очки на Летние паралимпийские игры в Токио 2020 года. Билеты на Гран-при в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева продаваться не будут.

Организационная поддержка İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019: Международная спортивная ассоциация с нарушением зрения (IBSA), Международная федерация дзюдо (IJF), Национальный Олимпийский Комитет (НОК), Федерация дзюдо Азербайджана (AJF), Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Партнеры: SOCAR, BP, Toyota, Bakcell, Coca-Cola, Şəms Group, Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта, Бакинское транспортное агентство.

Соревнования будут транслироваться по İTV и İPPON TV.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az