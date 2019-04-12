25-летний французский защитник "Реала" Рафаэль Варан может остаться в мадридском клубе, передает Day.Az со ссылкой на Sport.ua.

"Сливочные" не хотят продавать одного из своих ключевых игроков, клаусула которого составляет €500 миллионов.

"Реал" пытается уговорить Варана подписать новый контракт с клубом. Согласно новому предложению "сливочных", зарплата Варана вырастет с €6 до €9 миллионов в год. Футболист вполне готов смягчить свою позицию и продлить соглашение на выгодных для него условиях.

В текущем сезоне Варан провел за "Реал" 37 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.