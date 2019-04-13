Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы по борьбе - ФОТО
13 апреля 2019 01:13 156
Азербайджанская спортсменка Элис Маналова стала обладателем золотой медали на чемпионате Европы борьбе, проходящем в Бухаресте, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.
На 1/4 финала азербайджанская спортсменка одолела свою соперницу из Германии Люси Манке со счетом 2:0 и прошла в полуфинал. Не оставив шансов своей сопернице из Финляндии Петре Олли (5:0), Маналова успешно вышла в финал.
В финале же азербайджанская спортсменка одержала победу над представителем Румынии Криштой Тунде Инче - 6:4.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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