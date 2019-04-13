В столице Италии, Риме в пятницу в музее Ара Пасис состоялась церемония зажжения факела Европейского Олимпийского фестиваля молодежи, и передачи факела Азербайджану, также прошла церемония предоставления Азербайджану символа игр - оливкового дерева.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие вице-президент Азербайджанского Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель генерального секретаря Комитета Азер Алиев и другие официальные лица.

Отметим, что спортсмены во время Европейского Олимпийского фестиваля молодежи, который пройдет в Баку 20-28 июля, будут соревноваться по 10 видам спорта.

До начала Европейского Олимпийского фестиваля молодежи осталось ровно 100 дней.