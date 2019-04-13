Азербайджанский борец разгромил армянина и завоевал "бронзу" Европы
13 апреля 2019 20:52 955
Азербайджанский борец Талех Мамедов (весовая категория 63 кг) завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы, проводимого в столице Румынии - Бухаресте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В финальном поединке Мамедов одолел борца из Армении.
Кроме этого, в другой схватке за "бронзу" азербайджанский борец Эльданиз Азизли (весовая категория 63 кг) победил турецкого спортсмена и стал призером чемпионата.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:38 3 105