Азербайджанский борец Талех Мамедов (весовая категория 63 кг) завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы, проводимого в столице Румынии - Бухаресте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финальном поединке Мамедов одолел борца из Армении.

Кроме этого, в другой схватке за "бронзу" азербайджанский борец Эльданиз Азизли (весовая категория 63 кг) победил турецкого спортсмена и стал призером чемпионата.