Азербайджанский борец Ислам Аббасов (87 кг) завоевал серебряную медаль Чемпионата Европы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Чемпионат проходит в столице Румынии Бухаресте.

Аббасов в финальной схватке со счетом 5:1 проиграл украинскому борцу Жану Беленюку.

Отметим, что данная медаль является для Аббасова первой среди взрослых на Чемпионате Европы.