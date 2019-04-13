Азербайджанский борец стал "серебряным" призером ЧЕ по борьбе
13 апреля 2019 23:44 214
Азербайджанский борец Ислам Аббасов (87 кг) завоевал серебряную медаль Чемпионата Европы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Чемпионат проходит в столице Румынии Бухаресте.
Аббасов в финальной схватке со счетом 5:1 проиграл украинскому борцу Жану Беленюку.
Отметим, что данная медаль является для Аббасова первой среди взрослых на Чемпионате Европы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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