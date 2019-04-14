Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Дастина Порье с победой а турнире UFC 236 в Атланте. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

В поединке Порье в пяти раундах одолел Макса Холлоуэя. Он одержал победу единогласным решением судей - 49:46, 49:46, 49:46.

На кону этого поединка стоял не только титул временного чемпиона организации в легком весе, но и право провести бой с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Россиянин не остался в стороне и поздравил победителя, а также принял его вызов, который Порье бросил ему после победы.

"Я не согласен с судьями (49:46, 49:46, 49:46) я насчитал ничью. Мое уважение к обоим бойцам. Достижение Порье нельзя отрицать, мои поздравления Дастин. Увидимся в сентябре", - написал Нурмагомедов в твиттере.