Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки третьего этапа сезона - Гран-при Китая. Прошедшая гонка стала 1000-й в истории "королевских гонок". Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, третье - немец Себастьян Феттель из "Феррари". Дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке получил француз Пьер Гасли из "Ред Булл". "Мерседес" оформил третий победный дубль подряд.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге. На старте гонки он столкнулся с пилотами "Макларена" - британцем Ландо Нориссом и испанцем Карлосом Сайнсом - младшим. После рассмотрения эпизода стюарды Гран-при признали Квята виновным в инциденте и наказали его штрафом в виде проезда по пит-лейну. Партнер Квята по "Торо Россо" таец Александер Албон финишировал 10-м.

После трех этапов в личном зачете лидирует Хэмилтон, в его активе 68 очков, вторым идет Боттас (62), третьим - голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (39). Квят идет 15-м с одним набранным очком.

Следующий этап пройдет в Азербайджане с 26 по 28 апреля.