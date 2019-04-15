Турецкое дерби: "Фенербахче" против "Галатасарая" - ФОТО
15 апреля 2019 00:18 157
В Суперлиге Турции "Фенербахче" принимала "Галатасарай".
Как передаёт Day.Az, матч закончился вничью. На 66-й минуте матча у гостей отличился Оньекуру. Пять минут спустя хозяева сравняли счет, отличился Эльмас.
Стоит отметить, что хозяева играли целый тайм в меньшинстве, поскольку Калдырым получил красную карточку на 45-й минуте матча.
Таким образом, "Галатасарай"с 56 очками остался на втором месте, а "Фенербахче" с 33 очками располагается на 14-м месте.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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