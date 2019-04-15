В Суперлиге Турции "Фенербахче" принимала "Галатасарай".

Как передаёт Day.Az, матч закончился вничью. На 66-й минуте матча у гостей отличился Оньекуру. Пять минут спустя хозяева сравняли счет, отличился Эльмас.

Стоит отметить, что хозяева играли целый тайм в меньшинстве, поскольку Калдырым получил красную карточку на 45-й минуте матча.

Таким образом, "Галатасарай"с 56 очками остался на втором месте, а "Фенербахче" с 33 очками располагается на 14-м месте.