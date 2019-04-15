Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Twitter написал, что команда Конора Макгрегора может рассчитывать на переговоры о бое-реванше, если ирландец "что-нибудь выиграет", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Макгрегор опубликовал в микроблоге запись, в которой раскритиковал борцовские способности Нурмагомедова. Он усомнился в том, что россиянин - лучший в аспекте борьбы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). "Мы сильно переоценили его борьбу. Реванш все покажет", - написал ирландец.

В комментарии пришел сам Нурмагомедов и заявил, что Макгрегор ничего не выигрывал с 2016 года. "Сначала тебе нужно что-то выиграть, и тогда мы поговорим о реванше", - написал россиянин.

Макгрегор в последний раз побеждал в октагоне в ноябре 2016 года, когда он оказался сильнее Эдди Альвареса. С того момента ирландец успел дебютировать в боксе, проиграв американцу Флойду Мэйуэзеру. В октябре Макгрегор вернулся в UFC и провел поединок против Нурмагомедова. Россиянин победил болевым приемом. В одном из последних выступлений Макгрегор отдал должное россиянину, назвавего "грозным соперником".

Макгрегор - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В его активе 21 победа. Поражение от Нурмагомедова стало четвертым в его карьере. 30-летний россиянин не проигрывал ни разу. На его счету серия из 27 побед.