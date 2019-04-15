В столице Болгарии - Софии прошел Кубок мира по художественной гимнастике, в котором впервые выступили в программе среди взрослых гимнасток члены азербайджанской сборной Елизавета Лузан и Дарья Сорокина. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Гимнастки выступили с каждым из четырех предметов. В многоборье Сорокина завершила соревнования с 59.150 балла, заняв 45-е место, а Лузан с 56.100 балла заняла 51 место.