Азербайджанские гимнастки выступили на Кубке мира в Болгарии
15 апреля 2019 09:29 165
В столице Болгарии - Софии прошел Кубок мира по художественной гимнастике, в котором впервые выступили в программе среди взрослых гимнасток члены азербайджанской сборной Елизавета Лузан и Дарья Сорокина. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.
Гимнастки выступили с каждым из четырех предметов. В многоборье Сорокина завершила соревнования с 59.150 балла, заняв 45-е место, а Лузан с 56.100 балла заняла 51 место.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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