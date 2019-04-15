"Фенербахче" на своем поле принимал "Галатасарай". Матч закончился вничью 1:1.

В составе хозяев отличился Элифа Элмаса (71-я минута). У гостей мяч забил Оньекуру Хенри (66).

Отметим, что на 44-й минуте "Фенербахче" остался в меньшинстве после удаления защитника Хассана Калдырыма, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

После 28 туров чемпионата Турции "Фенербахче" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Галатасарай" с 56 баллами идет на второй позиции.

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