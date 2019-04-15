«Фенербахче» и «Галатасарай» не смогли выявить победителя - ВИДЕО
15 апреля 2019 10:39 176
"Фенербахче" на своем поле принимал "Галатасарай". Матч закончился вничью 1:1.
В составе хозяев отличился Элифа Элмаса (71-я минута). У гостей мяч забил Оньекуру Хенри (66).
Отметим, что на 44-й минуте "Фенербахче" остался в меньшинстве после удаления защитника Хассана Калдырыма, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
После 28 туров чемпионата Турции "Фенербахче" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Галатасарай" с 56 баллами идет на второй позиции.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
14 апреля 22:19 692
"Ливерпуль" обыграл "Челси" и вернул лидерство в чемпионате Англии
14 апреля 16:28 904
Зидан: никто не сможет заменить Роналду
-
14 Апр. 19:10 10 053
-
07:19 6 231
-
14 Апр. 19:02 4 310
-
14 Апр. 21:24 3 449
-
14 Апр. 15:25 3 004