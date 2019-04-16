В бельгийском Пуурсе завершился Кубок мира по акробатике, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

В соревнованиях, в которых участвовали представители 18 стран, азербайджанские спортсмены были представлены в программе смешанных и мужских пар.

Пара Абдуллы Аль-Машайхи и Рухидиль Гурбанлы заняла 8-е место, набрав 21.320 балла в финале.

Пара Сеймур Джафаров и Мурад Акперов завершила соревнования на 13-м месте.

А в международном соревновании, идущем параллельно с Кубком мира, от Азербайджана выступило и женское трио. Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде заняли на турнире 28-е место.