В Казахстане забили один из лучших голов сезона - ВИДЕО
Если вы никогда не смотрели чемпионат Казахстана и считаете его скучным, приготовьтесь - сейчас ваше мнение кардинально поменяется, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Нападающий "Ордабасы" Токтар Жангылышбай в матче с "Астаной" забил гениальный гол: после навеса с фланга подыграл себе пяткой, развернулся и с левой послал мяч в ворота.
В похожей манере великий гол в ворота "Ньюкасла" забил Деннис Бергкамп.
"Ордабасы" в итоге проиграл лидирующей в таблице "Астане" 1:2 и идет на четвертом месте.
25-летний Жангылышбай забил первый гол в сезоне, его статистика за карьеру не очень впечатляет - 14 голов в 107 матчах чемпионата. "Ордабасы" - уже восьмой клуб форварда (играл только в Казахстане, в том числе за "Астану").
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