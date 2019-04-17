В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Аякс" победил "Ювентус" со счётом 2:1 и завоевал путёвку в полуфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Альянц". Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен, сообщает "Чемпионат".

Счет был открыт на 28-й минуте. Криштиану Роналду замкнул подачу с углового, которую выполнил Миралем Пьянич. Через несколько минут равновесие восстановил Донни ван де Бек. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш. Победу "Аяксу" принёс Матейс де Лигт, отличившийся после навеса с углового в исполнении Лассе Шоне.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В полуфинале "Аякс" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" (первый матч - 0:1).