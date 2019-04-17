Карлос Андрес Феррейра, аргентинский любитель футбола, на днях опубликовал в Fасеbооk потрясающий голевой момент, запечатлённый в 2013 году.

Пабло Парра - легенда аргентинского клуба Cipolletti, во время одной из игр обманул вратаря, который пропустил обидный гол в свои ворота.

Пабло собирался получить пас от партнера по команде Луиса Альберто Карранса, когда вместо этого, сопроводил спортивный снаряд, сбив с толку голкипера, которому ничего не оставалось, как наблюдать за мячом, пересекающим линию ворот, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

