Футболист забил гол, не касаясь мяча - ВИДЕО
17 апреля 2019 16:45 182
Карлос Андрес Феррейра, аргентинский любитель футбола, на днях опубликовал в Fасеbооk потрясающий голевой момент, запечатлённый в 2013 году.
Пабло Парра - легенда аргентинского клуба Cipolletti, во время одной из игр обманул вратаря, который пропустил обидный гол в свои ворота.
Пабло собирался получить пас от партнера по команде Луиса Альберто Карранса, когда вместо этого, сопроводил спортивный снаряд, сбив с толку голкипера, которому ничего не оставалось, как наблюдать за мячом, пересекающим линию ворот, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
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