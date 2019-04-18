Английский футбольный клуб "Ливерпуль" в гостях одержал победу над португальским "Порту" со счетом 4:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голами отметились Садио Мане (26-я минута), Мохаммед Салах (65), Роберто Фирмино (77) и Вирджил ван Дейк (84). У "Порту" мяч на счету Эдера Милитао (68). Первый матч завершился победой английского клуба со счетом 2:0.

Гол Мане стал для него 14-м в составе "Ливерпуля" в матчах Лиги чемпионов. Больше него в турнире в составе ливерпульской команды забивал только Стивен Джеррард (21).

"Ливерпуль" и "Порту" провели восьмой очный матч, англичане одержали пятую победу, трижды встречи завершались вничью.

"Ливерпуль" пять раз становился победителем Лиги чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005), также английский клуб трижды играл в финалах (1985, 2007, 2018). "Порту" дважды выходил в финал турнира, оба раза одержав победу (1987, 2004).

В полуфинале "Ливерпуль" сыграет с испанской "Барселоной". Первый матч пройдет в Испании 30 апреля, ответный - в Англии 7 июня.