Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может уйти из клуба до окончания срока контракта, который рассчитан до лета 2022 года. Об этом как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, cообщает sport.es.

Как отмечается в материале, после вылета из Лиги чемпионов отношения португальского форварда с руководством "старой синьоры" ухудшились. Утверждается, что обе стороны недовольны результатами команды в текущем сезоне. Предполагается, что Роналду может покинуть клуб по окончании сезона-2020/21.

"Ювентус" во вторник проиграл на своем поле амстердамскому "Аяксу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2 и завершил выступление в турнире.

Роналду летом прошлого года перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала". В 38 матчах за клуб во всех турнирах он забил 26 голов.