В матче второго дивизиона чемпионата Швеции "Эстер" - "Дегерфорс" случился курьезный эпизод с заменой игрока. Незадолго до конца матча при счете 1:1 главный тренер гостей бросил в бой защитника Маттиаса Озгуна вместо атакующего полузащитника Алекса Линдаля, по всей видимости, для того, чтобы сохранить ничью. Когда Линдаль уходил из игры, решил поприветствовать своего партнера, однако случайно попал ему рукой в глаз. Озгуну было больно, он ничего не видел. В результате защитник, побегав несколько секунд по полю, тоже вынужден был покинуть газон. По словам комментатора матча, это одна из самых странных травм, которую он когда-либо встречал в футболе. К слову, встреча так и закончилась вничью, передает Day.Az со ссылкой на sportsdaily.ru.

"Линдаль хотел мне "дать пять", но вместо этого ткнул в глаз. К сожалению, и такое бывает. Когда все закончилось, ребята в раздевалке просто посмеялись над этой историей. Я думал, что неприятное ощущение быстро пройдет, однако через несколько секунд понял, что вообще ничего не вижу. Так что пришлось покинуть поле. Врач осмотрел меня, чуть-чуть полечил, а в конце разрешил вернуться обратно. Надеюсь, теперь мои новые товарищи будут получше относиться ко мне", - рассказал с улыбкой пострадавший в интервью шведским журналистам.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

