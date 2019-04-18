Отец Хабиба назвал одно условие для реванша с Макгрегором
18 апреля 2019 19:25 321
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал возможный реванш с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sport24.
Родственник и тренер российского спортсмена позвал ирландца в Дагестан.
"Реванш с Макгрегором? Пусть прилетает в Дагестан. Тогда сделаем реванш. Ну, или хотя бы Москва, Питер, Урал. А что? Пусть приезжает, сделаем реванш", - заявил Нурмагомедов-старший.
Обладатель титула UFC одолел Макгрегора 7 октября 2018 года, применив удушающим прием в четвертом раунде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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