Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал возможный реванш с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sport24.

Родственник и тренер российского спортсмена позвал ирландца в Дагестан.

"Реванш с Макгрегором? Пусть прилетает в Дагестан. Тогда сделаем реванш. Ну, или хотя бы Москва, Питер, Урал. А что? Пусть приезжает, сделаем реванш", - заявил Нурмагомедов-старший.

Обладатель титула UFC одолел Макгрегора 7 октября 2018 года, применив удушающим прием в четвертом раунде.