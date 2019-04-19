В Национальной арене гимнастики в Баку очень удобно выступать. Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend израильская гимнастка Диана Сверцова, участвующая во II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в Баку.

"Зал арены гимнастики в Баку очень красивый и большой. Здесь очень удобно выступать. Признаюсь, что немного взволнована, так как мы будем выступать перед большой аудиторией", - сказала юная спортсменка.

Гимнастка, которая будет выступать в программе групповых упражнений осталась довольна результатами проведенной подиумной тренировки.

"Сегодня мы провели подиумную тренировку, она прошла хорошо. Конечно, всегда бывают недочеты. После тренировки тренера и похвалили нас, и указали на ошибки. То, что на турнире мы выступим с двумя программами - упражнении с пятью обручами и упражнении с пятью лентами, добавляет ответственности, но это еще и дает нам возможность показать свои навыки и приобрести новые", - отметила Диана Сверцова

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире примут участие около 130 юниорок из 20 стран мира.

Участницы будут вести борьбу в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. В течение двухдневных соревнований определятся победители в многоборье и в отдельных видах упражнений.

Азербайджан на этом турнире представят Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.