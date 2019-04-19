Нападающий "Атлетико" Диего Коста возобновил тренировки с командой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sport.ua, 30-летний нападающий пропустил предыдущую тренировку "матрасников" в знак протеста из-за того, что в клубе инициировали внутреннее дисциплинарное расследование из-за красной карточки, которую игрок получил в поединке с "Барселоной".

Напомним, что "Атлетико" оштрафовал Косту за неспортивное поведение в поединке с каталонцами, из-за которого игрок был дисквалифицирован на 8 матчей.