Диего Коста вернулся к тренировкам с «Атлетико»
19 апреля 2019 18:43 182
Нападающий "Атлетико" Диего Коста возобновил тренировки с командой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sport.ua, 30-летний нападающий пропустил предыдущую тренировку "матрасников" в знак протеста из-за того, что в клубе инициировали внутреннее дисциплинарное расследование из-за красной карточки, которую игрок получил в поединке с "Барселоной".
Напомним, что "Атлетико" оштрафовал Косту за неспортивное поведение в поединке с каталонцами, из-за которого игрок был дисквалифицирован на 8 матчей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18 апреля 19:25 1 138