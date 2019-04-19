Международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы - Объединённый мир борьбы (UWW) - обновила список рейтинга по итогам прошедшего в Бухаресте Чемпионата Европы.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой Федерацию по борьбе Азербайджана, 11 членов Федерации в разных весовых категориях заняли места в первой двадцатке рейтинга борцов-вольников, передает Day.Az.

Джабраил Гасанов (79кг), ставший в Бухаресте в третий раз чемпионом Европы после восьмилетнего перерыва, довел число набранных очков до 60 и делит 1-2 места с чемпионом мира из Америки Кайлом Дейком.

Еще два азербайджанских борца-вольника, взошедших на верхнюю ступень пьедестала на чемпионате континента, - Гаджи Алиев (65 кг) и Шариф Шарифов (92кг) также продвинулись в рейтинге. Гаджи Алиев с 22-мя очками занимает в рейтинге 8-е место, а Шариф Шарифов с 20-ю очками - 11е.

Набравший 18 очков Георги Эдишерашвили (57 кг) замыкает в рейтинге первую "десятку". Отстающий же от него на два очка бронзовый медалист последнего Чемпионата Европы Махир Амирасланов поднялся на 15-ю ступень рейтинга.

Серебряный медалист чемпионата в Бухаресте Агагусейн Мустафаев (70 кг) с 18-ю очками поднялся до 11 ступени в рейтинге.

Абубакр Абакаров с Гаджимурадом Гаджиевым (категория 74 кг), набрав по 16 очков, разделили в рейтинге 13-14 места. Мурад Сулейманов же, набрав столько же очков, занял 16-е место в категории 86 кг.

Арсланбек Алборов и Нурмагомед Гаджиев (97 кг) заняли 12 и 17 места соответственно.

Еще шесть азербайджанских борцов греко-римского стиля также вошли в 20-ку в рейтинге.

Эльданиз Азизли (55 кг) стал лидером рейтинга в своей весовой категории с 76-ю очками.

Талех Мамедов (63кг) замыкает "пятерку" рейтинга в своей категории. Расул Чунаев (72 кг) с 22-мя очками занимает 8-е место.

Эльвин Мурсалиев (77кг) - 12 место (16 очков), Ислам Аббасов (87 кг) - четвертое место (40 очков), Орхан Нуриев (97 кг) же занимает 16 место с 16-ю очками.

Члены женской сборной Азербайджана по борьбе также заняли ведущие позиции в рейтинге.

Лидер команды Мария Стадник (50 кг) с 40 очками замыкает первую "тройку" рейтинга. Места в первой двадцатке достались также Анжеле Дороган (53 кг, 16-е место) , Алёне Колесник (57кг, 15-е место), Эльмире Гамбаровой (59 кг, 12-е место), Татьяне Омельченко (62 кг, 13-е место), Элис Маноловой (65 кг, девятое место). Ирина Нетреба же попала в двадцатку как в весовой категории 65, так и 68 кг - 6 и 18 места соответственно.