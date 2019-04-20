Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" пригласил на воскресный матч 33-го тура чемпионата Франции с "Монако" 500 пожарных, участвовавших в тушении собора Парижской Богоматери. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Parisien.

Отмечается, что двое пожарных нанесут символический первый удар по мячу. Ранее сообщалось, что футболисты "ПСЖ" в матче с "Монако" выйдут на поле в специальных футболках, посвященных Нотр-Даму. Кроме того, парижский клуб ранее объявил, что примет участие в сборе средств на восстановление собора.

Матч "ПСЖ" - "Монако" состоится 21 апреля в Париже. "ПСЖ" в этой встрече может досрочно завоевать титул чемпиона Франции.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.