Сегодня состоится дебют в UFC Fight Night Рафаэля Физиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, сегодня, 20 апреля, азербайджанец по национальности боец Рафаэль Физиев, представляющий Кыргызстан, на турнире UFC Fight Night сразится с бойцом из России (Дагестан) Магомедом Мустафаевым. Бой пройдет в российском Санкт-Петербурге.

Выступающий в легком весе Физиев с уважением относится к своему первому сопернику, считает Мустафаева сильным соперником, предсказать результат поединка не берется, но надеется на успех.

"Моя мама русская, а папа - азербайджанец. Я воспитывался в азербайджанских традициях, считаю себя азербайджанцем. Поэтому на ринг в субботу выйду с двумя флагами - с флагом моей фактической родины - Кыргызстана, и с флагом моей исторической родины - Азербайджана" - отметил боец.

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