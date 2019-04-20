В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются квалификационные соревнования II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гимнастки из разных стран выступают грациозно, красиво, технично, демонстрируя свое мастерство.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.