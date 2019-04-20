Хавбек мадридского "Реала" Иско может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по информации Calciomercato, "старая синьора" задумывается о покупке 26-летнего полузащитника "сливочных".

Руководство черно-белых предполагает, что приобретение сделают возможным потенциальные трансферы в "королевский клуб" Эдена Азара из лондонского "Челси" и Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

Подобное усиление заставит Иско искать клуб, где ему смогут предоставить больше игрового времени. За испанца "Ювентус" готов выложить 80-85 млн евро.

В текущем сезоне на клубном уровне Иско сыграл в 31-м матче, на его счету шесть результативных ударов и одна голевая передача. Соглашение футболиста с "Реалом" истекает летом 2022 года.