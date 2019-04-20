Поддержка болельщиков очень помогает, сказала Trend в субботу азербайджанская гимнастка Нармин Байрамова, участвующая во II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, передает Day.Az.

"Хочу выразить особую благодарность болельщикам за то, что они так активно нас поддерживают и помогают настроиться на выступление. Очень рада, что так много зрителей пришли посмотреть соревнования и поболеть за нас", - сказала Байрамова.

Азербайджанская гимнастка считает, что могла бы показать на соревнованиях более хороший результат.

"Могла бы выступить лучше. Буду усиленно тренироваться дальше, чтобы на будущих соревнованиях показывать более хороший результат", - добавила она.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.