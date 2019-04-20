В центральном матче 33 тура французской Лиги 1 встретятся два сильнейших клуба прошлого сезона - "При Сен-Жермен" и "Монако". Ожидается, что в составе парижан выйдет на поле не игравший с января бразильский нападающий Неймар, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель сообщил, что Неймар залечил травму и чувствует себя хорошо. Не исключено, что бразилец сыграет с "Монако". Тем более, что парижане испытывают серьезные кадровые проблемы. Травмированы Тиаго Силва, Юлиан Дракслер, Тома Менье и Эрик Шупо-Мотинг.

"Пари Сен-Жермен" в 33 туре имеет все шансы стать чемпионом. Для этого парижанам достаточно не проиграть. "Монако" занимает 16 место.