Атмосфера в Национальной арене гимнастики в Баку потрясающая. Об этом сказала в субботу Trend юная российская гимнастка, участница II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy Дария Сергаева, передает Day.Az.

"Осталась не совсем довольна результатом сегодняшнего выступления, еще нужно много работать", - добавила она.

Российская гимнастка подчеркнула, что от участия в турнире у нее только хорошие впечатления.

"В Национальной арене гимнастики в Баку очень уютно - большой, светлый зал, зрители тепло поддерживают, дарят много эмоций. В Баку я приехала в первый раз, мне очень понравилась атмосфера", - сказала она.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан на этом турнире представляют Нармина Самедова, Нармин Байрамова и бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальной программе, а также Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде в групповых упражнениях.