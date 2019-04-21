"Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
"Ювентус" одержал победу над "Фиорентиной" со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем первенства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей забитым мячом отметился Алекс Сандро (37-я минута), у проигравших отличился Никола Миленкович (6). Еще один мяч защитник "Фиорентины" Херман Песселья отправил в собственные ворота (53).
В турнирной таблице "Ювентус" набрал 87 очков и за пять туров до конца чемпионата стал недосягаем для своего ближайшего преследователя, "Наполи", который имеет в активе 67 очков. "Наполи" свой матч 33-го тура проведет в понедельник на своем поле против "Аталанты".
"Ювентус" является самым титулованным клубом Италии. Команда стала чемпионом страны в 35-й раз, причем титул победителя чемпионата Италии завоевывает в восьмой раз кряду. Кроме того, "Ювентус" был лишен чемпионских титулов сезонов-2004/05 и 2005/06 из-за коррупционного скандала, после чего туринская команда была вынуждена провести сезон во втором по силе дивизионе первенства Италии.
Также "Ювентус" является 13-кратным обладателем Кубка Италии, восьмикратным обладателем Суперкубка страны. В активе команды из Турина две победы в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, одна - в Кубке обладателей кубков, три - в Кубке УЕФА, две - в матчах за Суперкубок УЕФА, две - в Межконтинентальном кубке.
Ранее в субботу "Ювентус" выиграл чемпионат Италии среди женских команд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Сборная Азербайджана по дзюдо назвала состав на Евроигры
Неймар сможет сыграть с "Монако"
Niyə Qədr gecəsi məhz Ramazan ayında olur?
Азербайджанский проект спасает Грецию - заявление министра
Düşün və varlan: Napoleon Hillin hekayəsi
Страшная авария в Габале - есть погибший, много раненых
Стало известно, как начался пожар в соборе Парижской Богоматери
Gözlərinə bax, xəstəliyini tap – Təhlükəli dəyişikliklər
Emil Balayev üçün 90 dəqiqə
-
20 Апр. 11:24 10 452
-
20 Апр. 07:09 10 445
-
20 Апр. 10:05 8 851
-
20 Апр. 12:05 5 905
-
20 Апр. 12:33 5 283