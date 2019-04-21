Азербайджанский боксер досрочно победил армянина
21 апреля 2019 10:26 1 231
25-летний российский боксер азербайджанского происхождения Эльнур Самедов завоевал титул WBA Continental в легком весе, победив техническим решением в девятом раунде обладателя этого титула армянина Айка Шахназаряна в поединке 20 апреля в Академии бокса Флойда Мейвезера в Жуковке, передает Day.Az со ссылкой на allboxing.ru.
Самедов был активнее Шахназаряна и чаще шел вперед на среднюю дистанцию, а Шахназарян действовал экономно, но после девятого раунда был вынужден отказаться от продолжения поединка из-за травмы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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