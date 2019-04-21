В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Реал Сосьедад" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Обслуживал матч арбитр Пабло Гонсалес Фуэнтес, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Счет был открыт перед самым свистком на перерыв, автором гола стал Клеман Лангле с передачи Усмана Дембеле. В середине второго тайма равновесие восстановил Хуанми с паса Микеля Мерино. Впрочем, всего через две минуты каталонский клуб вышел вперёд благодаря голу Жорди Альбы. Голевую передачу в этом эпизоде отдал Лионель Месси.

"Барселона", набрав 77 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице испанского национального чемпионата. "Реал Сосьедад" (41) остался на 10-м месте.

В следующем туре "Барселона" на выезде сыграет с "Алавесом". Матч состоится 23 апреля.

Нажмите на видео для просмотра:

