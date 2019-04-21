Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор принял участие в выставочном поединке по боксу в зале Крамлин в Дублине. Об этом сообщает SportsJoe.ie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бой по любительским правилам прошел в рамках пасхального шоу. Участие 30-летнего спортсмена анонсировано не было. Макгрегор был заявлен как "другой боец" и выступил против любителя Майкла Макгрэйна. Поединок завершился вничью. Отмечается, что оба спортсмена обменялись несколькими серьезными ударами, несмотря на характер встречи.

В последний раз Макгрегор выступал на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. Ирландец уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Из-за потасовки, возникшей после поединка, ирландец был отстранен от выступлений на шесть месяцев. В марте Макгрегор объявил об уходе из спорта, однако впоследствии изменил свое решение.

Макгрегор одержал 21 победу в MMA, потерпев четыре поражения. Также на счету ирландского спортсмена поединок по боксу против американца Флойда Мэйуэзера. В том бою Макгрегор уступил.