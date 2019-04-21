В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут финальные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой, а также определятся победители среди команд в групповых упражнениях (5 обручей и 5 лент).

Азербайджан в финальных соревнованиях представляют бронзовая медалистка Чемпионата Европы-2018 среди юниорок Арзу Джалилова в индивидуальных упражнениях со скакалкой, мячом и лентой, гимнастка Нармина Самедова в индивидуальных упражнениях со скакалкой, мячом, булавами и лентой и команда в групповых упражнениях с пятью обручами и с пятью лентами.

В команду Азербайджана входят гимнастки Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде, Милана Акберова и Фарида Сафиярзаде.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.