Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях после победы команды в чемпионате Италии, передает "Советский спорт".

20 апреля в 33-м туре национального первенства "Ювентус" обыграл "Фиорентину", тем самым обеспечив себе досрочную победу в чемпионате, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чемпионы Италии! Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории этого выдающегося клуба, который очень хотел меня и за который для меня честь выступать. Я счастлив. Мы доминировали в сложном чемпионате, мы боролись, все вместе. Мы сильная и потрясающая команда! И это только начало! Великий "Юве", - написал португалец в инстаграме.

Роналду присоединился к туринской команде летом 2018 года.