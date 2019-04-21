Роналду о победе «Ювентуса» в чемпионате Италии
21 апреля 2019 14:04 126
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях после победы команды в чемпионате Италии, передает "Советский спорт".
20 апреля в 33-м туре национального первенства "Ювентус" обыграл "Фиорентину", тем самым обеспечив себе досрочную победу в чемпионате, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Чемпионы Италии! Горжусь тем, что внес свой вклад в написание истории этого выдающегося клуба, который очень хотел меня и за который для меня честь выступать. Я счастлив. Мы доминировали в сложном чемпионате, мы боролись, все вместе. Мы сильная и потрясающая команда! И это только начало! Великий "Юве", - написал португалец в инстаграме.
Роналду присоединился к туринской команде летом 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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